Вздохнет ли Иран от санкций?

06 апреля 2015

Уже долгие годы Иран терпит на себе санкции с Запада. В 2006 году резолюции Совбеза ООН вынуждены были прекратить…

Просмотров: 834

Просмотров:

Укрепление связей Ирана и Германии

02 марта 2014

М. Наматзаде, встречаясь с представителями германской делегации торговли и промышленности, отметил, что в связи со значительным…

Просмотров: 3326

Новости

17 февраля Иран направил свои военные корабли на США

 По данным из первых уст, это не начало войны, а лишь ответ Ирана на то, что США ввели в Персидский залив свою военную технику.

Читать полностью

Видео новости Смотреть все

Руководитель избирательного комитета в Иране говорит о…

Министр внутренних дел Ирана Солат Мортазави, руководящий процессом проведения предстоящих выборов, говорит на тему основных вопросов избирательного…

Тема

Иран продолжит переговоры с шестеркой

18 декабря 2013

Политика

Читать все
Вздохнет ли Иран от санкций? Уже долгие годы Иран терпит на себе санкции с Запада. В 2006 году резолюции…

06 апреля 2015
Укрепление связей Ирана и Германии М. Наматзаде, встречаясь с представителями германской делегации торговли и промышленности,…

02 марта 2014

Экономика

Читать все
Повышение показателя товарооборота между Ираном и…  Официальные иракские представители недавно заявили, что объемы по товарообороту между их…

02 января 2014
Каковы переспективы экспорта иранских автодеталей   Иранское агентство ИСНА сообщает, что показатели экспорта из Ирана комплектующих и…

26 декабря 2013

Культура

Читать все
Лечиться в Иране иностранным гражданам станет…   Министерство Иностранных Дел исламской республики вводит, новый режим получения виз…

27 января 2014
Дни культуры в Иране Встретиться с главой города Махачкалы Муртазали Рабадановым приехали гости из культурного…

02 декабря 2013