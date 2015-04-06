06 апреля 2015
Уже долгие годы Иран терпит на себе санкции с Запада. В 2006 году резолюции Совбеза ООН вынуждены были прекратить…
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02 марта 2014
М. Наматзаде, встречаясь с представителями германской делегации торговли и промышленности, отметил, что в связи со значительным…
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Новости
17 февраля Иран направил свои военные корабли на США
По данным из первых уст, это не начало войны, а лишь ответ Ирана на то, что США ввели в Персидский залив свою военную технику.Читать полностью
- 17 февраля Иран направил свои военные корабли на США
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Руководитель избирательного комитета в Иране говорит о…
Министр внутренних дел Ирана Солат Мортазави, руководящий процессом проведения предстоящих выборов, говорит на тему основных вопросов избирательного…
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Иран борется со спутниковыми тарелками
14 сентября 2013
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В Турции погибли туристы из Ирана
14 сентября 2013
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18 декабря 2013
ПолитикаЧитать все
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Вздохнет ли Иран от санкций? Уже долгие годы Иран терпит на себе санкции с Запада. В 2006 году резолюции…
06 апреля 2015
ЭкономикаЧитать все
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Повышение показателя товарооборота между Ираном и… Официальные иракские представители недавно заявили, что объемы по товарообороту между их…
02 января 2014